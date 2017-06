Düsseldorf. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, beginnt das Wetter am Mittwoch schon am Morgen sonnig und ohne Wolken. Im Laufe des Vormittags wird es immer wärmer, die Temperaturen steigen bis auf 27 Grad. Wer heute schon frei hat, sollte also seine Pläne in Richtung Sommerausflug ausrichten.

Pünktlich zum Feiertag soll der Donnerstag dann noch wärmer werden. Fronleichnam beginnt sonnig und heiter. Die Temperatur steigen bis auf 30 Grad. Später mischen sich dann auch Wolken, Schauer und teils heftige Gewitter dazu. Zum Freitag hin wird das Wetter wieder schlechter. red