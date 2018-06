Patrick Clalüna (36) wurde in Bern geboren. Er arbeitet seit 14 Jahren im Event-Management. In dieser Zeit verwirklichte er mit seiner Wuppertaler Firma „Clalüna Connection“ Veranstaltungsformate für Unternehmen, Kommunen und Vereine.

Neben dem Theodor-Heuss-Platz in Remscheid und dem Wuppertaler Stadion am Zoo werden in der Region weitere Public-Viewing-Veranstaltungen angeboten:

Düsseldorf Ob im Kulturzentrum Zakk, im Quartier Bohème, im Biergarten Vier Linden oder in der Kassette – in Düsseldorf gibt es zahlreiche Gelegenheiten, die WM zu schauen. Die Kasematten am Rheinufer behaupten von sich sogar, das „beste Public Viewing Deutschlands“ anzubieten.

Solingen In der Klingenstadt Solingen gehen die Public-Viewing-Veranstalter witterungsbedingt kein Risiko ein. Bis zu 1550 Deutschland-Fans werden sich im Theater- und Konzerthaus im Trockenen knubbeln. Der voll klimatisierte Saal mit einer Großbild-Leinwand und kühlen Getränken lädt zum Verweilen ein.

Krefeld Heimvorteil: Diese Zeitung und die Kulturfabrik (Kufa) bieten ein gemeinsames Rudelgucken an. Die Deutschland-Spiele werden am Niederrhein vor zwei großen Leinwänden und zahlreichen Großbildfernsehern zelebriert. Der Eintritt für die Fußball-Feste in der Kufa ist frei.