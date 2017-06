Düsseldorf. Wenn es im Sommer heiß wird, steht man(n) häufig vor einem Dilemma. Einerseits will man möglichst viel frische Luft an die Haut lassen, andererseits gibt es an vielen Arbeitsplätzen eine Kleiderordnung, die genau das nicht ermöglicht.

In den Sozialen Medien wird das Thema auch immer wieder diskutiert. Frauen dürfen Röcke und Kleider tragen, warum Männer dann nicht kurze Hosen, das fragte sich ein User auf Twitter. Er zog seine kurze Hose an und ging zu seiner Arbeit im Call-Center.

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP — joey (@jBarge_) 19. Juni 2017

Auf der Arbeit angekommen wurde er prompt wieder nach Hause geschickt. Doch aufgeben wollte der junge Mann nicht. Also zog er sich ein Kleid an - und fuhr damit wieder zur Arbeit. Das dürfen Frauen dort ja schließlich auch tragen.

See you soon, twitter. I'll be sent home soon. pic.twitter.com/XfFyxDeBAK — joey (@jBarge_) 19. Juni 2017

Auch im Kleid wurde er direkt wieder zu seinem Chef zitiert. Doch diesmal schickte man ihn nicht nach Hause. Angeblich soll der kreative Protest sogar Erfolg gehabt haben. In dem Call-Center sollen fortan Drei-Viertel-Hosen für Männer erlaubt sein.

Der junge Mann war nicht der Einzige, der auf diese kreative Art gegen den Dresscode auf der Arbeit protestierte. In Frankreich waren Straßenbahnfahrer ebenfalls in kurzen Röcken unterwegs. fred