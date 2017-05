Rettungseinsatz der besonderen Art für die Beamten der Autobahnpolizei in Bochum. Auf der A40 retteten die Polizisten vier niedliche Entenküken.

Bochum. Das war ein Rettungseinsatz der besonderen Art für die Beamten der Autobahnpolizei in Bochum. Aufmerksame Autofahrer hatten der Polizei am Samstagnachmittag eine Entenfamilie gemeldet, die sich auf der A 40 im Bereich Bochum-Wattenscheid tummelte - und damit in Lebensgefahr begab. Die Polizisten nahmen die Tiere in ihre Obhut, um mögliche Unfälle zu vermeiden. Von der Mutter fehlte allerdings jede Spur.

Geborgen in eine Uniformmütze eines Beamten traten die vier Entenküken den Weg ins Tierheim an. Die Küken sollen nun in einer Tieraufzuchtstation aufwachsen. red/dpa