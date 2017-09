Stolberg. Ein rund 500 Kilogramm schwerer Bulle ist in der Region Aachen am Sonntag kurzerhand ausgebüchst - und hat Zuflucht in der Zufahrt einer nahegelegenen Gartenanlage gefunden. Um die Flucht des Bullen zu stoppen, versperrten Polizei und Feuerwehr dem Tier in Stolberg mit ihren Einsatzfahrzeugen den weiteren Weg, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Um den Bullen zu beruhigen, wurde ihm schließlich eine Kuh zur Seite gestellt. Das Tier wurde zudem von einem hinzugerufenen Tierarzt mit einem Narkosegewehr betäubt. dpa