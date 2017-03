Polizei schließt nach Terrordrohung Einkaufszentrum in Essen

Essen. Die Polizei hat nach einer Terrordrohung ein Einkaufszentrum in Essen schließen lassen. Es lägen Hinweise vor, dass das Center am Limbecker Platz am Samstag Ziel eines Terroranschlags sein könnte, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse Agentur. Um eine Gefährdung der Besucher auszuschließen, blieben Verkaufshallen und die Parkgarage den ganzen Tag über geschlossen. Die Polizei versuche, mit zahlreichen Experten die Hintergründe aufzuklären. Die Drohung beziehe sich nach aktuellem Entwicklungsstand nur auf das Einkaufszentrum. Weitere Details könnten zunächst nicht mitgeteilt werden. dpa