Berlin. Im Berliner Dom hat die Polizei am Sonntagnachmittag nach eigenen Angaben auf einen randalierenden Mann geschossen. Das teilte sie über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er sei an den Beinen verletzt worden. Weitere Verletzte gibt es nach Angaben eines Sprechers des Lagedienstes nicht. Auch lägen keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund vor. Der verletzte Randalierer habe einen verwirrten Eindruck gemacht. Die Ermittlungen übernimmt jetzt die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes.

