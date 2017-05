Voerde. Eine Spezialeinheit der Polizei hat in Voerde am Niederrhein einen bundesweit agierenden mutmaßlichen Cyber-Erpresser festgenommen. Der 24 Jahre alte Fachinformatiker soll namhafte Unternehmen erpresst und mit sogenannten DDoS-Attacken lahmgelegt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld am Montag mitteilten, hatte der Mann unter dem Pseudonym „ZB00t“ sein Unwesen getrieben.

Über ein sogenanntes Bot-Netz - eine Vielzahl heimlich gekaperter Rechner - habe er deutsche Firmen attackiert und diverse Online-Präsenzen lahmgelegt. Dabei werden Webseiten durch eine plötzliche Flut massenhafter computergenerierter Anfragen außer Gefecht gesetzt.

Damit die Angriffe enden, sollten die Unternehmen Lösegeld in der Online-Währung Bitcoin zahlen. Als die Polizei in der vergangenen Woche nördlich von Duisburg zuschlug, habe der Mann vor seinem Rechner gesessen. Ein Richter habe ihn inzwischen wegen Erpressungsverdachts in Untersuchungshaft geschickt.

Über die Höhe der Beute und wie die Ermittler dem Mann auf die Schliche gekommen waren, wollten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht sagen. Ebenso wenig wurden betroffene Unternehmen genannt. Es habe aber eine Reihe von Anzeigen gegeben. dpa