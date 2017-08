Polizei gibt Vermissten-Suche nach Schweizer Bergsturz auf

Bondo (dpa) - Die Einsatzkräfte in der Schweiz stellen ihre Suche nach acht vermissten Bergwanderern - unter ihnen vier Deutsche - nach dem riesigen Bergsturz bei Bondo ein. «Man hat jetzt entschieden, dass die Suche nach den Vermissten aufgegeben wird», sagte Polizeisprecherin Sandra Scianguetta von der Kantonspolizei Graubünden in Chur am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.