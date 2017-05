Essen (dpa) - Nach einem mutmaßlichen Familiendrama hat die Polizei in einer Essener Wohnung zwei Tote und einen schwer verletzten Tatverdächtigen entdeckt.

Der 38-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und schwebte am Dienstagvormittag noch in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei den Toten handelt es sich womöglich um die 61 Jahre alte Mutter und den 65-jährigen Vater des Mannes. Das Ehepaar soll nach ersten Erkenntnissen der Ermittler bei einer Auseinandersetzung erstochen worden sein.

Den Angaben zufolge hatte der 38-Jährige am Montagabend selbst den Notruf gewählt und angegeben, zwei Menschen in der Wohnung im Nordviertel getötet zu haben. Der Mann ließ sich nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte widerstandslos festnehmen und in eine Essener Klinik bringen.

Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren am Tatort. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Zuvor waren am Montag bei zwei mutmaßlichen Familiendramen im Rheinland bereits fünf Menschen ums Leben gekommen. In Bonn soll ein Mann seine Frau und Tochter getötet haben, bevor er bei einem Einsatz der Polizei selbst starb. Im gut 60 Kilometer entfernten Bergheim soll eine 65-jährige Frau ihren 37 Jahre alten Sohn und sich selbst umgebracht haben.