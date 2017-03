Essen. In Zusammenhang mit den Hinweisen auf einen drohenden Anschlag auf ein Einkaufszentrum in Essen hat die Polizei eine Wohnung in Oberhausen durchsucht. "Der Wohnungsinhaber wird vernommen", teilte die Polizei Essen am Samstag mit. "Die Ermittlungen dauern an."

Anschlagsdrohung auf Einkaufszentrum

Die Drohung hatte die Polizei Essen am Freitagabend über eine andere Sicherheitsbehörde erreicht. Gemeinsam mit dem Management des "Limbecker Platz" wurde entschieden, das Einkaufszentrum am Samstag nicht zu öffnen. Zahlreiche Polizisten sichern den Bereich. Nach Informationen des WDR soll der Fall einen islamistischen Hintergrund haben.



Bereits die ganze Nacht hindurch liefen Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich möglicher Täter. Seit 13:30 Uhr durchsucht die Polizei eine Wohnung in Oberhausen.



Das Einkaufszentrum bleibt den gesamten Samstag geschlossen.(afp/Polizei Essen/Red)