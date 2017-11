Sacramento. Bei Schüssen an einer Schule im Norden von Kalifornien sind nach Angaben der Polizei drei Menschen getötet worden. An der Schule im Bezirk Tehama County seien am Dienstagmorgen (Ortszeit) mehrere Schüsse abgegeben worden, teilte der Polizist Phil Johnston US-Medien mit. Mehrere Schüler seien ins Krankenhaus gebracht worden. Johnston zufolge wurde der mutmaßliche Schütze von der Polizei getötet. Über ein Motiv für die Tat wurde zunächst nichts bekannt. dpa