Tausende Menschen haben in Düsseldorf gegen das geplante neue Polizeigesetz für NRW demonstriert. Sie befürchten gravierende Eingriffe in ihre Grundrechte.

Düsseldorf. „Ob Ost, ob West stoppt das Polizeigesetz“, „Die Freiheit stirbt mit Sicherheit“, „Passwort vergessen? 110 wählen“: Mit Plakat- und Banneraufschriften wie diesen sind mehrere Tausend Menschen am Samstagmittag gegen das geplante neue Polizeigesetz auf die Straße gegangen. Strenge Auflagen unter anderem zur Zahl der Lautsprecherwagen hatten im Vorfeld für Ärger zwischen Polizei und Veranstalter gesorgt. Andere fürchteten Krawalle von rivalisierenden Fußballfans. Doch die Sorge blieb unbegründet. Düsseldorf zeigte, wie friedlich-entspannter Protest bei hochsommerlichen Temperaturen geht.

Schon weit vor 13 Uhr versammeln sich tausende Menschen am DGB-Haus in Düsseldorfer Bahnhofsnähe. Ulla Jelpke von den Linken gehört zu den ersten von insgesamt 16 Rednern. Die Straße füllt sich schnell. Schalke-Fans stecken noch in der Bahn fest, auf die wird gewartet. Dann setzt sich der Protestzug in Bewegung. Von 18 000 Teilnehmern sprechen später die Veranstalter, 9300 zählt die Polizei. Es ist ein langer und vor allem fröhlich-friedlicher Demonstrationszug, und das bei Sonnenschein pur. Die Menschen verbindet die Sorge um das, was NRW-Innenminister Herbert Reul und die CDU/FDP-Koalition vorhaben (siehe Kasten).

„Dass die Polizei so viele Befugnisse bekommt, ist brandgefährlich. Das Gesetz schränkt unsere Grundrechte ein. Es gehört nicht verbessert, sondern vom Tisch“, fordert Bündnissprecher Nils Jansen. „Wir sind solidarisch, kämpferisch, entschlossen. Dass sich so viele Menschen mit so unterschiedlichen Interessen zusammenfinden, zeigt, wie groß der Widerstand ist“, formuliert der Bonner den gemeinsamen Nenner.

Der Protest ist kreativ, die Stimmung ausgelassen gut

Nicht eine einzelne Gruppe hat zur Großdemo eingeladen, sondern ein Bündnis aus mehr als 300 Organisationen und Einzelpersonen. Paritätischer Bündnisblock, Jugendblock, „Gegen Repression und Rechtsruck“ oder Antikapitalistischer Block heißen die Demo-Einheiten. Gewerkschafter, Attac und Grüne, Linke, Jusos, Piraten sowie Antifa, Umweltschützer und Fußballfans aus NRW (Düsseldorf, Bielefeld, Köln, Gelsenkirchen, Dortmund) ziehen mit.

Bunt und unübersehbar, mit Trillerpfeifen und Trommeln unüberhörbar, ziehen die Menschen in Richtung Steinstraße. „Das Polizeigesetz muss weg, weg“, lautet der oft skandierte Slogan. Man sieht junge Frauen mit Rastalocken, in Pumphosen und ältere, die sich T-Shirts ins Haar geknotet haben, Väter mit Kindern auf den Schultern, Normalos, Bürgerliche, Linke, ganz Linke und Oberkörperfreie. Viele halten Schilder hoch, einer darf nicht weiterziehen, weil er seinen Proteststab aus einer Metallstange gebastelt hat. Einige tanzen zur Musik, ein paar wenige sind verkleidet.