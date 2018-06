Elf Minuten war ein Leverkusener Gymnasium mit dem ISS-Astronauten per Funk verbunden – und hat daraus einen hinreißenden Tag gemacht.

Leverkusen. Es ist 11 Uhr und die Richtantenne auf dem Dach des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Leverkusen-Lützenkirchen zeigt gerade senkrecht in den strahlend blauen Himmel. Irgendwo da oben in 400 Kilometern Höhe jagt jetzt die ISS-Raumstation entlang. „Wenn es dunkel wäre, würde man sie sehen“, sagt Roland Stephan vom Leverkusener Ortsverband des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC). So hört man sie nur am Rauschen der Empfangsgeräte, die die Amateurfunker hinter der Aulabühne aufgebaut haben. Das Interview der Schüler mit Astronaut Alexander Gerst ist allerdings erst in anderthalb Stunden geplant. Aber bis dahin wird die ISS zurück sein: Bei 29 000 Stundenkilometern reicht ihr diese Zeit für eine Runde um die Erde.

Um 12.32 Uhr ist es dann so weit, Leverkusen ruft die ISS: „Delta Papa Zero India Sierra Sierra from Delta Lima Zero India Lima: Do you copy?“ Beim ersten Versuch – Rauschen. Beim zweiten Versuch – Rauschen. Beim dritten Versuch – Rauschen. Beim vierten Versuch – Rauschen. Beim fünften Versuch – die erlösende Reaktion aus dem All. Die Verbindung steht.

20 Fragen von zwei Schulen innerhalb von zehn Minuten

Jetzt muss alles schnell gehen: fünf Fragen aus Leverkusen, fünf Fragen des ebenfalls zugeschalteten Schickhardt-Gymnasiums in Herrenberg (Baden-Württemberg), dann das Ganze noch einmal. Elf Minuten bleiben Zeit, bis die ISS am Horizont verschwindet und wieder außer Reichweite ist. Yasna Ghafoorie aus der 5a fängt an: „Wie verändert sich der menschliche Körper im Weltall?“ Gerst erzählt davon, dass die Muskeln schwächer werden, und von den Auswirkungen des Alls auf das Immunsystem. Aber die gebannten Schüler in der Aula und bei der Außenübertragung auf dem Nord-Schulhof erfahren auch, dass es in der ISS schwer ist zu rülpsen, dass auch die Astronauten einmal in der Woche Staub wischen und dass er, wenn er selbst kein Astronaut wäre, einen solchen am liebsten fragen würde: „Wie fühlt es sich da oben an, auf die Erde zu schauen?“

Gerst hat das immer wieder beschrieben, und auch diesmal erzählt er vom tollen Gefühl, beim Weltraumspaziergang den freien Rundumblick aus dem Helm zu genießen und nichts als Raum zwischen sich und der Erde zu wissen. Das sei das Außergewöhnlichste, das er bisher im All erlebt habe, antwortet der 42-Jährige dem Fünftklässler Lorent Haziri. „Und die Momente der Freundschaft.“