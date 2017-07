Hamburg. Um ihn herum geraten Demonstranten und Polizisten immer wieder aneinander, es fliegen Steine, Wasserwerfer schießen in die Menge. Einen 28-jährigen Pizzaboten hat das jedoch nicht davon abgehalten während der Demonstrationen gegen G20 in Hamburg seinen Job zu machen.

Auf Videos und Fotos auf Twitter ist zu sehen wie der Bote mit seinem Roller im Slalom durch die hektische Menge fährt. Das Onlineportal Fink.Hamburg hat mit dem Mann gesprochen. Denen erzählte er in einem Telefoninterview, dass er keine größeren Probleme gehabt hätte. Er hatte die Polizei gefragt, ob er durchkommen würde, diese meinten er würde das mit seinem Roller schon schaffen und ließen ihn gewähren. Trotzdem sei es nicht ungefährlich gewesen. "Dort flogen auch Steine.", erzählte er in dem Interview.

It doesn't matter how big the riot is in #Hamburg tonight, you will get your pizza #G20 pic.twitter.com/rz1zOrUkdQ — Barstool News (BNN) (@BarstoolNewsN) 6. Juli 2017