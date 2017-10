Milliarden Pappbecher landen jährlich im Müll. Mehrweg soll das ändern. Ob Pfandbecher sich durchsetzen können, ist fraglich.

Düsseldorf. „Coffee to go“ ist eine ambivalente Sache: Zum einen steht der Kaffeebecher in der Hand für urbane Geschäftigkeit, für Auf-dem-Sprung-Coolness. Und er ist einfach praktisch für diejenigen, die keine Zeit haben, ihren Kaffee im Sitzen zu trinken. Zum anderen ist der Pappbecher zum Symbol für die Wegwerfkultur geworden. Denn umweltfreundlich sind die Massen an Bechern, die täglich in den Mülleimern der Republik landen, keinesfalls. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) schätzt, dass 320 000 Becher pro Stunde, rund 2,8 Milliarden pro Jahr in Deutschland verbraucht werden. Da scheint ein Lösungsansatz sinnvoll: Pfandsysteme für Kaffeebecher.

Zwei, die ein solches System in Düsseldorf aufgebaut haben, sind die Studienfreunde Sven Hennebach und Franziskus von Boeselager: Sie haben im Frühjahr begonnen, ihre recycelbaren Plastikbecher in Cafés zu etablieren. Mittlerweile gibt es die „Cupforcup“-Becher auch in den Städten Dortmund, Köln, Wuppertal. In Düsseldorf gibt es die meisten Kooperationen, 37 Cafés und Bäckereien machen mit.

Becher können bei beteiligten Cafés wieder abgegeben werden

Marco Szymczak, Inhaber des Cafés „Kaffeehandwerk“ in Flingern (l.), und Franziskus von Boeselager, der Erfinder der Idee, sind von ihrem Pfandkonzept überzeugt.

Für einen Euro Pfand gibt es einen Becher, der bei jedem beteiligten Café oder Bäcker wieder abgegeben werden kann. „Die meisten Frauen spülen den Becher immer einmal durch, bevor sie ihn abgeben. Männer machen das fast nie“, sagt Marko Szymczak schmunzelnd. Er betreibt das Café Kaffeehandwerk im hippen Düsseldorfer Stadtteil Flingern. Seit April bietet er seinen Gästen auch die Pfandbecher an, er war im April der Erste, der von Cupforcup angefragt wurde. Ob vorgespült oder nicht: Die Becher werden bei Szymczak gereinigt und weitergegeben. Häufen sich mehr Becher an, als er von „Cupforcup“ für einen Euro gekauft hat, werden die abgeholt.

Noch reiche der Kundenstamm nicht aus, um ein wirklich lukratives Geschäft mit den Bechern zu machen. Die Cupforcup-Gründer verdienen an einer Servicepauschale, die die Cafés an sie entrichten. Von Boeselager sieht aber auch noch Potenzial bei den Kaffeekunden: „Die Leute sind zu zögerlich.“ Viele scheuten sich vor den vermeintlichen Umständen, die ihnen ein Pfandbecher bereitet. „Den wird man ja nicht an der nächsten Mülltonne los“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter. Sein Becher habe aber das Potenzial, 400 Pappbecher einzusparen, und lässt sich nach Ablauf seiner Lebenszeit weiterverwerten. Außerdem wird er in Solingen produziert.