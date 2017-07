Duisburg. In Alpen bei Xanten ist am Samstag ein sterbender Mann an einer Straße gefunden worden. Passanten entdeckten den Mann gegen 5.00 Uhr morgens schwer verletzt auf einem Grünstreifen, wie die Polizei mitteilte. «Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Duisburg geflogen, wo er kurze Zeit später verstarb.»

Der Mann ist höchstwahrscheinlich von einem Fahrzeug überrollt worden. Das habe die Obduktion der Leiche am Nachmittag ergeben, teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kamp-Lintfort unter der Tel.: 02842/934 - 0 in Verbindung zu setzen. red/dpa