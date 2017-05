In einem Duisburger Café am Hafen ist die Leiche einer Frau entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie getötet wurde.

Duisburg. In einem Duisburger Café am Innenhafen ist eine Leiche entdeckt worden. Unklar sind die Umstände des Todes, dies müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag. Später teilen die Beamten mit, dass die Frau getötet wurde. Ein Passant habe angerufen, nachdem er durch die Glasfront des Cafés geblickt hatte.

Taucher durchsuchen das Hafenbecken

Die Tote sei um 10 Uhr entdeckt worden, teilt die Polizei mit. Die Leiche soll den Beamten zufolge am Donnerstag obduziert werden. Eine 15-köpfige Mordkommission übernahm die Ermittlungen, bei der Tatortarbeit leistete das Landeskriminalamt Unterstützung. Im Hafenbecken sollten Taucher nach der möglichen Tatwaffe suchen. dpa/afp