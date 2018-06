Seit Donnerstag können Türken in NRW ihre Stimme für die Parlamentswahl in der Türkei abgeben. Großer Andrang herrschte vor dem türkischen Generalkonsulat in Düsseldorf.

Düsseldorf. Es herrscht reger Betrieb im türkischen Generalkonsulat in einem Düsseldorfer Gewerbegebiet im Stadtteil Lörick. Seit dem frühen Morgen sind hier die Wahllokale für die türkischen Präsidents- und Parlamentswahlen am 24. Juni geöffnet. Die sengende Hitze an diesem Donnerstag hält sie nicht ab – ganze Familien strömen geschlossen zum Eingang, um ihre Stimme abzugeben. „Wir rechnen etwa mit 3000 Wählern am Tag, am Wochenende sind es dann wahrscheinlich noch mal deutlich mehr“, sagt ein Polizist, der das Geschehen überwacht.

Bislang sei es ruhig geblieben – erfahrungsgemäß gebe es schon mal Auseinandersetzungen von konkurrierenden Gruppen, bei früheren türkischen Wahlen habe es gelegentlich kleine Spontan-Demos etwa von Kurden gegeben, heute ist das nicht der Fall. „Es ging bislang sehr zivilisiert zu“, resümiert der Beamte. Am Wochenende werde noch eine Hundertschaft im Einsatz sein, damit das auch so bleibt.

„Ich vertraue den deutschen Medien nicht.“

Ein Wähler vor dem türkischen Generalkonsulat in Düsseldorf

Was nichts daran ändert, dass die tiefen Gräben im angespannten deutsch-türkischen Verhältnis deutlich zu spüren sind, sobald sich jemand als Presse zu erkennen gibt. Viele Wähler zeigen sich misstrauisch und reserviert. Auf die Frage, warum er sich nicht äußern möchte, eilt ein Mann zackigen Schrittes weiter, ruft im Weggehen noch vernehmlich: „Weil ich den deutschen Medien nicht vertraue.“

Blick auf die Wahlkabinen im Türkischen Generalkonsulat in Düsseldorf. Seit Donnerstag sind die Wahllokale geöffnet. Foto: Kristin Dowe

An welcher Stelle sie ihr Kreuz gemacht haben, daraus macht ein Großteil der Türken auf Nachfrage keinen Hehl. Auch Semiha Arusu nicht. „Erdogan!“, sagt die Düsseldorferin bestimmt und ein Lächeln geht dabei über ihr Gesicht. Die blonde Dame ist elegant gekleidet, wirkt weltgewandt und entspricht rein optisch so gar nicht dem Klischee, wie sich mancher Deutsche vielleicht die typische Erdogan-Wählerschaft vorstellt. „Wer gut ist, soll auch regieren“, sagt sie fest und duldet keinen Widerspruch. „Er tut etwas für die Türkei! Für die Älteren, für die Kinder, für alle! Und er will Frieden!“, lobt sie die aus ihrer Sicht unschätzbaren Verdienste des türkischen Staatschefs in den höchsten Tönen. Ihre Familie drängelt, das Gespräch mit der Zeitung zu beenden, aber eines will sie noch loswerden: „Heimat ist Heimat. Und ich liebe meinen Staat.“