Düsseldorf. Von Norden kommend Okran "Xavier" über Deutschland. Auch Teile von NRW sind betroffen. Der Deutsche Wetterdienst hat für Donnerstag mehrere Sturmwarnungen herausgegeben.

Wie der DWD mitteilt, zieht am Donnerstag ein Sturmtief rasch von der Nordsee nach Polen. Die dazugehörige Kaltfront überquert Nordrhein-Westfalen am Mittag von Nordwest nach Südost. Am Donnerstag nimmt der westliche Wind noch zu. Dabei muss bis in die Nachmittagsstunden verbreitet mit Sturmböen bis zu 100 km/h zwischen Münsterland und Warburger Börde gerechnet werden. Auch okranartige Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 115 km/h sind möglich.

Am späten Nachmittag soll der Wind von Westen her deutlich abflauen. Ab dann sollen nur im Osten noch einzelne schwache Böen auftreten. In der Nacht zum Freitag können im Osten vereinzelte laut DWD vereinzelte Böen mit Geschwindigkeiten um die 60 km/h auftreten. Am Freitag ist zudem mit Gewittern zu rechnen. red