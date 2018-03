Koblenz. Der grausige Tod eines Obdachlosen beschäftigt die Polizei in Koblenz - der Mann wurde von unbekannten Täter enthauptet. Eine Sonderkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Laufe des Donnerstags wollen die Ermittler erste Fahndungsergebnisse bekanntgeben. Dies kündigte eine Polizeisprecherin auf Anfrage an. Die Sprecherin machte keine Angaben, ob es mögliche Hinweise auf einen Täter gibt.

Der 59 Jahre alte Gerd Michael Straten war am vergangenen Freitag tot auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden worden. Er hatte seit mehreren Jahren regelmäßig auf dem Friedhof übernachtet und war tagsüber in der Innenstadt und am Hauptbahnhof unterwegs gewesen. Der Mann war zuletzt am Donnerstag lebend gesehen worden.

Die Ermittler bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung und haben dazu Bilder des 59-Jährigen veröffentlicht. Wer kann Angaben zu dem Umfeld und zu Kontaktpersonen des Mannes machen? Wer hat auffällige Feststellungen im Bereich des Hauptfriedhofes gemacht? Wer kann Angaben zu Streitigkeiten zwischen dem Opfer und anderen Personen machen? Wer kann sonstige sachdienliche Informationen geben?

Hinweise werden unter der Rufnummer 0261/1031 oder an jede anderen Polizeidienststelle entgegen genommen. AFP/dpa/red