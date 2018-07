Auch 14 Jahre nach dem Anschlag mit einer Nagelbombe in der Kölner Keupstraße sind die Wunden noch nicht verheilt. Das NSU-Urteil am Mittwoch wird daran nichts ändern.

Köln. Zwischen der Eisdiele „Saraceno“ von Antonio Merlo und dem Kiosk von Mitat Özdemir erstrecken sich im rechtsrheinischen Kölner Stadtteil Mülheim 800 Meter Keupstraße. Bis zu beiden Orten drang die Wucht der Explosion am 9. Juni 2004, obwohl die Nagelbombe ziemlich genau auf der Hälfte der Strecke platziert war. Von beiden Orten hatten sich gerade die Söhne der Betreiber auf den Weg gemacht, der eine zum Friseur, der andere, um Essen zu holen. Und an beiden Orten begannen nun Minuten des Bangens, ob die Jungs heil wieder zurückkehren würden.

Sie taten es – auch wenn Özdemirs Sohn nur wenige Augenblicke vor der Explosion an dem Rad mit der Bombe im Hartschalenkoffer auf dem Gepäckträger vorbeigeradelt war. Die Frage, was passiert wäre, wenn er den Moment erwischt hätte, in dem 5,5 Kilogramm per Fernsteuerung entzündeten Schwarzpulvers rund 800 Metallnägel quer über die Straße jagten, mehr als 30 Fensterscheiben zum Zersplittern brachten und 22 Menschen zum Teil schwer verletzten, diese Frage quält Özdemirs Frau noch heute, 14 Jahre später.

Das Geflecht bleibt – trotz des heutigen Urteils

Nur eine von vielen Wunden, die noch lange nicht verheilt sind in dieser Straße, die wie keine andere in Köln symbolisch für all das steht, was sich mit dem Thema Migration verbindet. Wer die Menschen hier fragt, was sie von dem Urteil im NSU-Prozess am Mittwoch erwarten, dem antworten sie in Bildern. „Das ist, als würde man einen Pilz aus der Erde ziehen“, sagt einer der Geschäftsleute, denen die Explosion damals den ganzen Laden zerstört hat. Was er damit meint: Das unterirdische Geflecht bleibt. Özdemir äußert sich ähnlich: „Die Bedeutung des Urteils liegt nicht bei null. Aber die große Wurzel ist noch da. Der Baum des Rechtsextremismus kann jederzeit wieder blühen.“

Bei dem Nagelbombenanschlag am 9. Juni 2004 wurden 22 Menschen verletzt, vier davon schwer. Foto: dpa

Özdemir ist heute 70. Vor 52 Jahren kam er aus Anatolien nach Deutschland. Er hat hier studiert und als Ingenieur gearbeitet, im Großhandel und in der Immobilienbranche, im Reisebüro und zehn Jahre als Jugendsozialbetreuer. „Ich verdanke diesem Land viel.“ Umso größer ist seine Enttäuschung. Als ab November 2011 klar wurde, dass die Terroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds neben zehn Morden auch für den Anschlag in der Keupstraße verantwortlich waren, lagen schon sieben Jahr der äußeren Angriffe und der inneren Zerstörung hinter den Bewohnern.