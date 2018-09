Der Zeitraum zwischen April und August ist noch nie so heiß wie in diesem Jahr gewesen. Gleichzeitig war der Zeitraum auch der zweittrockenste.

Offenbach. Das Temperaturmittel zwischen April und August lag 2018 bei 17,3 Grad und war seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881 noch nie so hoch, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Donnerstag mitteilte.

Die Monate Juni, Juli und August ergaben den zweitheißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnung. Da allerdings bereits ab Ende April und vor allem im Mai flächendeckend immer wieder die 30-Grad-Marke erreicht wurde, war die heiße Periode deutlich länger als üblich und brach so den Rekord.

Die heiße Luft kam aus Südeuropa

Von Ende Juli bis fast Ende August lag Deutschland nach Angaben der Meteorologen durchgängig im Einflussbereich von Heißluft, die aus Südeuropa kam. Zuvor hatte bereits der Juni mit schwülheißem Wetter begonnen, bevor Hochdruckgebiete für eine Phase mit trockenem Wetter bei zugleich angenehmen Temperaturen gesorgt hatten. afp