Der niedrige Pegel bringt allerlei ans Tageslicht. Ein über 100 Jahre altes Schiffswrack bei Kleve lockt viele Besucher an.

Kleve. „Sie wollen wissen, wo das Schiffswrack liegt, oder?“ Die Mitarbeiter des Umweltbetriebes haben an diesem Vormittag kaum Zeit, sich ihrer Arbeit zu widmen. Eigentlich sind sie im beschaulichen Klever Ortsteil Schenkenschanz nahe der niederländischen Grenze ja gerade mit der Grünpflege beschäftigt. Geduldig aber legen die Männer in Orange immer wieder ihre Gartenwerkzeuge zur Seite und erklären hilflos suchenden Menschen, die aus ihren Autos gestiegen sind oder mit dem Fahrrad umherirren, wie sie am besten zum Rhein kommen. Dorthin, wo der Strom in diesen Tagen eines seiner sicher zahlreichen Geheimnisse preisgibt – das Wrack eines alten Frachtschiffes.

„De Hoop“ hieß das Schiff, das im Winter 1895 nach einer Explosion sank und seither auf der linken Rheinseite in Höhe Schenkenschanz liegt. Eigentlich nicht sichtbar unter Wasser. Nur manchmal im Sommer, wenn die Niedrigpegelphase kommt, dann zeigt sich das Wrack und lockt zahlreiche Neugierige in den kleinen Ortsteil, so wie auch in diesen Tagen. „Durch den heißen und trockenen Sommer hat die Niedrigpegelphase in diesem Jahr besonders früh begonnen“, sagt Jan Böhme vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein. Rund 45 Zentimeter tief ist der Rhein bei Emmerich derzeit. Der durchschnittliche Wasserstand liegt dort bei 2,77 Meter.

Dynamit war auf dem Weg nach Südafrika – dann der Unfall

Geschichte zum Anfassen: Ingo van der Kamp ist begeistert, dass das Wrack so gut erhalten ist – und auch nicht beschmiert wird.

Wie die „De Hoop“ dorthin gekommen ist, wo ihre Reste heute liegen, das wissen die Mitarbeiter des Stadtarchivs in Kleve. „Anfang 1895 sollten 200 000 Kilo Dynamit mit mehreren Schiffen von Köln über die Niederlande bis nach Port Elizabeth in Südafrika gebracht werden“, hat Susanne Huschka in einem Buch und in alten Zeitungsartikeln nachgelesen. Und der Winter war sehr hart. Aufgrund der Wetterlage und Eis auf dem Rhein musste der Transport unterbrochen, der Sprengstoff in einer Halle zwischengelagert werden. Beim Neubeladen der Schiffe passierte dann das Unglück.

Am Nachmittag des 19. März 1895 gab es eine enorme Explosion. Eines der Schiffe, die „De Elisabeth“, wurde laut Stadtarchiv förmlich hinweggefegt. Die daneben liegende „De Hoop“ brannte völlig aus und sank. 16 Menschen kamen dabei ums Leben, vermuten die Historiker. „Meist Arbeiter und Schiffer mit ihren Familien“, erklärt Susanne Huschka. Wieso es zur Explosion kam, konnte übrigens nie ganz geklärt werden, da die meisten direkt Betroffenen starben.