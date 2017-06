Kerken. In einem Badesee bei Kerken am Niederrhein ist am Montag ein junger Mann ertrunken. Seine Identität war zunächst nicht geklärt, nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 18- oder 19-jährigen Zuwanderer. Er war mit einem Begleiter zum Schwimmen in das Waldfreibad Eyller See gegangen. Der Begleiter bemerkte dann, dass der Mann verschwunden war, und alarmierte Rettungskräfte. Taucher fanden schließlich die Leiche des Mannes im Wasser. dpa