Parallel zum Prozess gegen den Anwalt aus dem Kreis Viersen will die CDU die Spendenpraxis an die SPD erneut zum Thema machen.

Düsseldorf. Die CDU-Landtagsfraktion will sich in der nächsten Sitzung des Rechtsausschusses noch einmal mit den Aspekten der Vauth-Affäre befassen, die derzeit nicht vor dem Krefelder Landgericht verhandelt werden.

Dort muss sich der frühere SPD-Landratskandidat wegen Untreue in über 900 Fällen verantworten, am Donnerstag wird die Verhandlung fortgesetzt. Im Landtagsausschuss soll es dagegen am 26. April darum gehen, was aus der Aufklärung von „Dankeschön-Spenden“ der Vauth-Kanzlei an diverse SPD-Kassen geworden ist, die möglicherweise im Gegenzug für die Erteilung von Gutachter-Aufträgen erfolgten.

2011 hatten sich Rechts- und Innenausschuss des Landtags mit einer möglichen Verstrickung von NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) das Spenden-System befasst, von dem auch der SPD-Unterbezirk Duisburg profitierte. Partei-Vorsitzender in Duisburg damals wie heute: Ralf Jäger.

Wie die CDU in ihrer Antragsbegründung erinnert, habe Minister Jäger im Rahmen der damaligen Debatten eingeräumt, der Duisburger Gesellschaft für Beschäftigungsförderung mbH (GfB) im Oktober 2008 die Vauth-Kanzlei „in einer komplizierten Rechtslage des kommunalen Wirtschaftsrechts“ empfohlen zu haben: „Daraufhin sollen im Dezember 2008 vom Konto der Kanzlei Spenden in Höhe von 6000 bzw. 3000 Euro an den SPD-Unterbezirk Duisburg geflossen sein.“

Vielleicht auch mehr als das. Denn der frühere Bürobote der Vauth-Kanzlei, ebenfalls ein SPD-Lokalpolitiker, soll mehrfach für Vauth in der Landesgeschäftsstelle der SPD in Düsseldorf vorstellig geworden sein, „um Herrn Jäger zu treffen oder Briefumschläge für ihn abzugeben.“ Die CDU zitiert aus Zeitungsberichten, beim ersten Mal habe der Bote im Juli 2008 ein weißes DIN A4-Kuvert mit der Aufschrift „persönlich/vertraulich“ für Jäger am Empfang der SPD-Zentrale abgegeben, wofür er anschließend zurechtgewiesen worden sei, weil das Kuvert für Herrn Jäger persönlich bestimmt gewesen sei.

Bei den nächsten Kuvertübergaben habe der Bote Jäger deshalb persönlich in einem Büro in der Landesgeschäftsstelle aufgesucht und die Umschläge direkt übergeben, beruft sich die CDU auf eine Berichterstattung der WAZ und hält fest: „Nach den bisherigen Erkenntnissen über den Beschuldigten Vauth ist es durchaus vorstellbar, dass sich in den Umschlägen Barspenden an die SPD befanden.“

Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) habe 2011 zu den Ermittlungen im Fall Vauth erklärt, der Rechtsausschuss werde unaufgefordert über das Ergebnis der Vorermittlungen „zu dem vermuteten neuen Modus Operandi der Parteienfinanzierung“ in Kenntnis gesetzt.

Dies ist bis heute nicht geschehen, das will die CDU nun nachgeholt wissen. Sie will wissen, ob und was der Bote bei Staatsanwaltschaft ausgesagt hat – und ob daher Anlass besteht, gegen Jäger ein Ermittlungsverfahren wegen der Annahme illegaler Parteispenden einzuleiten.