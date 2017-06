Düsseldorf. Am Mittwoch wird es in NRW nass und stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst erwartet wie schon am Dienstag viel Regen, es kann auch immer wieder zu Gewittern kommen. Gebietsweise ist auch mit Starkregen zu rechnen. Mit den Gewittern können Sturmböen von bis zu 75 Kilometer pro Stunde und Hagel auftreten.

Die Temperaturen bleiben aber warm, es werden teilweise sommerliche 26 Grad erreicht. Zum Abend zieht das schlechte Wetter dann erstmal in Richtung Norden ab. red