Gelsenkirchen. Worum es bei dem Nachbarschaftsstreit eigentlich ging, war am Ende unwichtig: Eine Spezialeinheit der Polizei musste in Gelsenkirchen anrücken, weil ein 25-Jähriger seinen Nachbarn auf offener Straße mit einer Waffe bedroht hatte. Zeugen hielten den Gegenstand für eine Maschinenpistole und alarmierten am Mittwochabend die Polizei.

Auf der Suche nach dem 25-Jährigen brach ein SEK die Wohnung des jungen Mannes auf und nahm ihn fest. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei der sichergestellten Waffe aber nicht um eine scharfe Maschinenpistole. Die Polizei berichtet von einer Waffe ohne weitere Erläuterungen. Der Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt, gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren. Der Grund des eskalierten Nachbarschaftsstreits war zunächst unbekannt. dpa