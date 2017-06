NRW blieb von Unwetterschäden verschont. Die Auswirkungen der Wetter-Kapriolen andernorts bekommen Bahn-Reisende ab Düsseldorf trotzdem zu spüren.

Düsseldorf. Wegen eines Unwetterschadens auf der Bahnstrecke zwischen Bielefeld und Gütersloh ist der Fernverkehr zwischen Berlin und Düsseldorf seit dem frühen Freitagmorgen unterbrochen. Auch der Regionalverkehr ist betroffen, wie eine Bahnsprecherin sagte. Ein ICE musste seine Fahrt auf der Strecke kurz vor Mitternacht unterbrechen und wurde am Freitagmorgen mit einer Diesellok abgeschleppt. Die Fahrgäste mussten mehrere Stunden in dem Zug ausharren.

Starke Unwetter in Deutschland hatten bereits am Donnerstag für Beeinträchtigungen auf zahlreichen Bahnstrecken gesorgt. Am Freitagmorgen war die Route zwischen Hamburg und Hannover weiterhin gesperrt. Auch im Raum Magdeburg kam es zunächst noch zu Einschränkungen. Die Strecke zwischen Hamburg und Bremen war in der Nacht hingegen wieder freigegeben worden. Mit Verspätungen und einzelnen Zugausfällen müsse dort aber weiterhin gerechnet werden, sagte die Sprecherin.

Größere Bahn-Störungen treffen halb Deutschland

Insgesamt hat das Unwetter, das am Donnerstag vor allem im Norden und Osten Deutschlands schwere Schäden verursachte, Nordrhein-Westfalen weitgehend verschont. Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, wurden aus den meisten Regionen hauptsächlich kleinere Schäden durch umgestürzte Bäume und Hagelkörner gemeldet.

Riesiger Hagel und Regen im Ruhrgebiet

Betroffen waren unter anderem die Ruhrgebietsstädte Essen und Hagen. Im Essener Stadtteil Werden rückte die Feuerwehr aus, da eine Straße zwischenzeitlich unter Wasser stand. Auch in Marsberg im Hochsauerlandkreis wurde ein Teil einer Dorfstraße überschwemmt.

Die Unwetterwarnungen, die der Deutsche Wetterdienst seit Donnerstagabend für NRW herausgegeben hatte, waren am Morgen weitestgehend aufgehoben. dpa