Duisburg. Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Duisburg hat die Polizei einen Mann festgenommen, der an der blutigen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll. Der 27-Jährige habe sich bereits am Dienstagnachmittag gestellt, teilte die Duisburger Polizei am Mittwoch mit.

Der 14-Jährige war am Ostersonntag nach einem Stich in den Rücken verblutet. Unklar blieb zunächst, ob der Festgenommene zugestochen hatte oder ob er lediglich zu der Gruppe gehörte, aus der der Täter stammen soll. Grund für die Auseinandersetzung soll ein Streit unter Nachbarn gewesen sein. Der Junge und sein 40 Jahre alter Vater sollen nach Zeugenaussagen zur Hilfe geeilt sein. dpa