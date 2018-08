Ein über 100 Meter langes Stück der Morandi-Brücke fällt aus 40 Metern Höhe herab. Die Ursache ist zunächst unklar. Besteht eine ähnliche Gefahr auch bei Bauwerken in NRW?

Genua/Düsseldorf. Die Morandi-Brücke bei Genua ist am Dienstag auf einem 100 bis 200 Meter langen Stück eingestürzt. Die vierspurige Fahrbahn der berühmten Urlaubsautobahn A10 – der „Autostrada dei Fiori“ – fiel aus mehr als 40 Metern herab, Autos und Lastwagen wurden in die Tiefe gerissen. Mindestens 35 Menschen seien ums Leben gekommen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Feuerwehr, darunter wohl ein Kind.

Fahrzeuge und Menschen wurden unter den Trümmern begraben, elf Überlebende wurden laut Bürgermeister Marco Bucci geborgen. Der Polcevera-Viadukt, im Volksmund nach dem Architekten Riccardo Morandi auch Ponte Morandi genannt, überquert unter anderem Gleisanlagen und ein Gewerbegebiet im Westen von Genua. Verkehrsminister Danilo Toninelli sprach von einer „entsetzlichen Tragödie“. Regierungschef Giuseppe Conte wurde am Abend in Genua erwartet.

Die Ursache des Einsturzes steht noch nicht fest. Zum Zeitpunkt des Unglücks gab es ein Unwetter, Zeugen berichtetenl laut verschiedenen Medien von einem Blitzeinschlag in die Brücke. Nach Angaben der Betreibergesellschaft Autostrade per Italia waren an dem Ponte Morandi Bauarbeiten im Gange. Wie das Unternehmen am Dienstag auf seiner Homepage mitteilte, sei an der Sohle des Polcevera-Viadukts gearbeitet worden. Auf der Brücke selber habe ein Baukran gestanden. Der Zustand der Brücke sowie der Fortgang der Renovierung seien immer wieder kontrolliert worden. Erst wenn ein gesicherter Zugang zur Unfallstelle möglich sei, könne Näheres über die Ursachen des Einsturzes gesagt werden, teilte das Unternehmen weiter mit. Die Brücke war 1967 eröffnet worden.

Marode Brücken: Straßen.NRW sieht "keine Gefahr“

Auch in NRW stammt ein Großteil der Autobahnbrücken aus den 60er und 70ern, bei vielen seien „die Tragfähigkeitsreserven allmählich erschöpft“, teilt eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßen NRW auf Anfrage mit. Das Problem: „Sie sind ursprünglich für deutlich geringere Verkehrsbelastungen geplant und gebaut worden.“ Bis 2050 soll etwa der Güterverkehr noch einmal um 80 Prozent zunehmen, ein Lkw habe die gleiche Zerstörungswirkung wie 60 000 Pkw.

Eine eigene Projektgruppe befasst sich damit, die in die Jahre gekommenen Bauwerke zu überprüfen. 1119 Brücken, die auf den Hauptrouten des Schwerlastverkehrs liegen, werden besonders ins Auge gefasst. Bislang wurden 547 von ihnen überprüft, so die Sprecherin, 336 „sind mittel- bis langfristig zu ersetzen“ – das heißt: in zehn bis 30 Jahren.