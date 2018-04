Düsseldorf. Gut zwei Wochen nach einer brutalen Attacke gegen zwei junge Engländer in einem Freizeitpark in Nordrhein-Westfalen hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen Verdächtigen erlassen. Der 17-Jährige soll den älteren der beiden Besucher, einen 20-jährigen aus London, mit Messerstichen schwer verletzt haben. Der Mann schwebte zunächst sogar in Lebensgefahr, dann stabilisierte sich sein Zustand aber. Der Verdächtige sitze seit Montag in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft Aachen mit. Der Freizeitpark «Bubenheimer Spieleland» liegt zwischen Köln und Aachen.

Auf der Flucht unmittelbar nach der mutmaßlichen Tat habe der Beschuldigte einen Beamten in einen Graben gestoßen und einer Beamtin die Hand verdreht. Ermittelt wird deshalb auch wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Der Mann sei durch eine DNA-Spur identifiziert worden.

Vor der Schlägerei hatte die Gruppe des 17-Jährigen laut Staatsanwaltschaft einen Streit mit den beiden Besuchern aus London provoziert. Das 20-jährige Opfer wurde dabei schwer zu Boden geschlagen und getreten. Auch der 15-jährige Bruder wurde durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Die beteiligten Jugendlichen und jungen Männer seien zwischen 14 und 20 Jahre alt, hieß es weiter. dpa