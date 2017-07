Siegburg. Ein bislang unaufgeklärtes Verschwinden von Entenküken auf einem Weiher beschäftigt die Stadt Siegburg. «Wir haben den Fall, dass da irgendwas im Wasser die Küken wegfrisst oder einsaugt», sagte Ralf Beyer, Leiter der städtischen Grünflächenabteilung am Mittwoch. Seit etwa zwei Wochen gebe es entsprechende Augenzeugenberichte vom sogenannten Trerichsweiher, einem Siegburger Naturschutzgebiet. Am Anfang habe man das nicht so ernst genommen, schließlich aber die Kontrollen verstärkt. Mittlerweile habe er den Vorgang auch selbst beobachtet, sagte Beyer. «Das geht in Sekundenbruchteilen.»

Momentan geht man bei der Stadt nicht davon aus, dass es sich um etwas Exotisches handelt - etwa ein Krokodil oder eine Python. Die Fischereigenossenschaft meint, es könne sich um einen großen Hecht handeln. «Oder es ist ein Wels», sagte Beyer - wobei den dann jemand ausgesetzt haben müsse. Jedenfalls habe man die Beobachtungen intensiviert. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Die Bevölkerung nehme erkennbar Anteil: «Ich hatte hier schon besorgte Hundebesitzer, die anrufen und Angst um ihren Hund haben», berichtete Beyer. Die habe er aber beruhigen können. «Ich glaube nicht, dass da ein Schäferhund gefährdet ist.» dpa