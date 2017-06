Moers. Vor mehr als einem Monat wurde eine hilflose Frau in Moers angetroffen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Patientin ist schwer krank und nicht ansprechbar. Bis heute weiß niemand, wer die Frau ist und woher sie kommt.

Nach den Angaben der Polizei meldete am 20. April gegen 07.45 Uhr ein aufmerksamer Zeuge die hilflos wirkende Frau vor der Evangelischen Kirchengemeinde Scherpenberg an der Homberger Straße. Ein Rettungswagen brachte die bislang unbekannte Frau daraufhin in ein Krankenhaus, wo sie noch heute stationär behandelt wird.

Ihr Krankheitsbild deutet nicht darauf hin, dass sie Opfer einer Straftat geworden ist. Vielmehr leidet die Frau an einer schweren Krankheit und ist nicht ansprechbar.

Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach Zeugen, die Angaben zu deren Identität machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0. red