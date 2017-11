Konnte Ihr Umfeld mit der Tragödie umgehen, wurden Sie aufgefangen? Müller: Ja, die sind alle auf uns zugekommen. Das hat geholfen. Das Schlimmste wäre das Gefühl, die gehen jetzt alle weg und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Auch ich habe mir gesagt: Du musst raus, unter die Leute. Je länger man sich isoliert, umso größer wird die Angst vor der Außenwelt. Ich habe bei der Arbeit gesagt: Geht mit mir um wie immer und behandelt mich normal. „Ich wollte nicht verbittert werden, aber trotzdem kämpfen und nicht die Wut und den Frust auslassen an Menschen, die nichts dafür können. So hoffe ich, damit irgendwann abschließen zu können.“ Gabi Müller Haben Sie immer noch Kontakt zu Christians Freunden? Müller: Ja, wir haben gerade noch die Hochzeit von einem Freund mitgefeiert. Und seine Freunde besuchen Christian immer noch an seinem Grab hier bei uns in Hamm. Wenn sie in Urlaub fahren, bringen sie ihm immer eine Kleinigkeit mit und legen sie ans Grab. Ein bisschen Sand aus der Dominikanischen Republik, oder eine Muschel. Da ist schon eine richtige Urlaubsecke auf dem Grab. Ich hatte vor ein paar Tagen noch Kontakt mit einem von Christians Lehrern. Der hat mir gesagt, den Christian, den kann man gar nicht vergessen. Der hatte viel von Ihnen, mit seinem Gerechtigkeitsgefühl und so kämpferisch, wie er war. Wie ist es in Ihrem Umfeld, haben die Menschen Verständnis, dass Sie so kämpfen für die Wahrheit? Erst mit der Petition und jetzt als Nebenklägerin in dem Strafprozess. Oder gibt es auch welche, die sagen: Lass es, was soll das noch helfen? Müller; Ich wurde und werde da sehr bestärkt. Wenn mir das einer vor zehn Jahren erzählt hätte, als unsere Welt noch in Ordnung war, hätte ich mir das auch nicht gedacht, das alles mal durchzustehen. Die ersten Jahre konnten wir uns das gar nicht vorstellen, dass man selbst so aktiv werden muss. Als das Verfahren dann eingestellt werden sollte, da habe ich mir gesagt: Das kann ich nicht akzeptieren. Das kann es doch nicht gewesen sein. Den Tod von Christian muss ich akzeptieren, aber das, was da läuft, werde ich nicht akzeptieren. Da werde ich keine Ruhe geben. Das bin ich mir schuldig. Und das bin ich meinem Sohn schuldig. Ich möchte mir nicht einmal vorwerfen müssen, dass ich nicht alles versucht habe. Ich habe mit vielen Menschen zu tun, auch bei der Arbeit, da werde ich bestärkt.

Sie sind Friseurin. Ist das Thema bei Ihrer Kundschaft? Müller; Ja, da kommt ganz viel Liebes, das bestärkt einen. Wenn die Kunden was im Radio zu dem Thema hören oder darüber in der Zeitung lesen, sprechen sie mich darauf an: Frau Müller, haben Sie dies und das schon mitgekriegt? Ist für Sie Ihr Kampf um Gerechtigkeit auch so etwas wie eine Therapie? Müller: Ich bin immer noch alle paar Monate bei der Therapeutin. Und die sagt jetzt auch im Zusammenhang mit dem Prozessbeginn: Das ist genau der richtige Weg, den Sie gehen. Sie sagt mir immer, ich bin ihre Vorzeigepatientin. Man muss den positiven Weg gehen, nicht den mit Alkohol oder Tabletten. Das führt ins Aus. Ich wollte nicht verbittert werden, aber trotzdem kämpfen und nicht die Wut und den Frust auslassen an Menschen, die nichts dafür können. So hoffe ich, damit irgendwann abschließen zu können. Jetzt kommt es also am 8. Dezember, mehr als sieben Jahre nach der Katastrophe, endlich zum Strafprozess. Sitzen da die Richtigen auf der Anklagebank? Müller: Das glaube ich schon, aber für mich fehlen da noch welche. Für mich fehlen auf der Anklagebank Herr Schaller, der Chef des Loveparade-Veranstalters, und auch Herr Sauerland, der frühere Oberbürgermeister von Duisburg. Fehlen da auch Vertreter der Polizei auf der Anklagebank? Müller: Ja, auch die Polizei hat nach meiner Meinung zu der Katastrophe beigetragen, weil die zu spät eingegriffen hat. Rechtzeitiges Eingreifen hätte bestimmt noch einiges verhindert. Ich spreche hier nicht von der Verantwortlichkeit der kleinen Beamten vor Ort. Es geht um die Leitung. Aber Herr Jäger, der damals Innenminister war, hat sich sofort schützend vor die Polizei gestellt. Noch bevor die Ermittlungen angefangen hatten. Sie treten selbst als Nebenklägerin auf, gehen in die Öffentlichkeit. Müller: Man glaubt, hier in Deutschland geht alles seinen Gang, da wird vernünftig ermittelt. Doch nach drei Jahren haben wir gemerkt, hier ist was nicht richtig. Da waren wir erschüttert, dass da auf einmal alle möglichen Beteiligten aus der Verantwortung gelassen wurden. Die haben noch nicht mal eine moralische Verantwortung übernommen. Man hätte sie mit anklagen können und darüber ein unabhängiges Gericht entscheiden lassen sollen. Die, die jetzt angeklagt sind, haben nicht die Alleinverantwortung. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ihre Aussagen zu machen, für wen sie da den Kopf hinhalten.