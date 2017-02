Landgericht Berlin urteilt über Fall mit tödlichem Ausgang.

Berlin. Mit Spannung wird am Montag das Urteil in einem Mordprozess um ein illegales Autorennen in der Berliner Innenstadt erwartet. Angeklagt vor dem Landgericht sind zwei junge Fahrer von aufgemotzten Sportwagen, die in der Nacht zum 1. Februar 2016 einen Unfall verursachten. Einer der Fahrer rammte einen Jeep, dessen 69-jähriger Fahrer starb. Die Anklage lautet auf Mord, der Staatsanwalt plädierte auf lebenslange Strafe.



Ein Mordvorwurf ist in Fällen von illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang bisher in Deutschland nicht erhoben worden. Meist wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und verurteilt. Ein Motorrad-Raser, der einen Rentner tödlich angefahren hatte, war kürzlich zwar zunächst wegen Mordes angeklagt, dann aber wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Auch in dem Berliner Fall plädiert die Verteidigung auf fahrlässige Tötung für den Todesfahrer bzw. Gefährdung des Straßenverkehrs für den anderen Beteiligten. dpa