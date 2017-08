Mettmann. Zuerst war es ein mysteriöser Vermisstenfall: Im April 2012 verschwindet Resat Özdemir aus Velbert spurlos. Vier Jahre später entdecken Ermittler seine Leiche in Hattingen. Doch noch immer hat die Polizei keine heiße Spur. Jetzt soll das Fernsehpublikum helfen. Am Mittwoch, den 09. August ab 20.15 Uhr, wird der Fall des getöteten Resat Özdemir in der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF ausgestrahlt.

Opfer war als Geldgeber bekannt

Am 5. April 2012 verließ Resat Özdemir die Wohnung seiner Familie in Velbert, an der Uhlandstraße gegen 19.00 Uhr, um sich mit einem Bekannten ein Geschäft in Gelsenkirchen anzuschauen. Sein Handy war zuletzt am gleichen Abend in Bochum aktiv, danach fehlte von Resat Özdemir jede Spur. Bereits 2012 bestand der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Denn für die Polizei gab es keinen nachvollziehbaren Grund, warum er Frau und zwei kleine Kinder im Stich gelassen haben sollte. Resat Özdemir hatte zum Teil große Summen Bargeld gegen hohe Zinsen verliehen. Obwohl er ein bescheidenes Leben führte, war er in seinem Umfeld als privater Geldgeber bekannt. Die Herkunft dieses Bargeldes blieb unklar.

Leichenfund im Naturschutzgebiet

Es ist der 8. Oktober 2016, als zwei Personen im Naturschutzgebiet Katzenstein in Hattingen-Blankenstein einen menschlichen Schädel finden. Später findet die Polizei bei Suchmaßnahmen in dem schwer zugänglichen Gebiet weitere Knochen in einem Erdgrab sowie ein stark verwittertes Mäppchen mit persönlichen Dokumenten des Vermissten. Eine DNA-Analyse stellt fest: Die Knochen gehören Resat Özdemir.

"Resat Özdemir wurde von zu Hause weggelockt und noch am gleichen Tag getötet", sagt Tobias Puspas, Leiter der zuständigen Mordkomission der Polizei in Hagen. "Die Leiche wurde zum späteren Auffindeort transportiert und dort vergraben. Das wird nicht einer alleine gemacht haben und hat mit Sicherheit mit seinen Geldgeschäften zu tun."

Der Fall wird am 09.08.2017 ab 20.15 Uhr bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" im ZDF ausgestrahlt. Hinweise werden erbeten an die Polizei Hagen, Mordkommission Blankenstein, Tel. 02331 / 986-2066".

Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Klärung des Tötungsdelikts beitragen, eine Belohnung in Höhe von 5.000,- Euro ausgelobt. red