Die Stadt Monheim plant eine Wasserfontäne für 415 000 Euro in der Mitte eines Kreisverkehrs – ob sie das überhaupt darf, wird noch entschieden.

Krefeld. Ein Geysir, der eine Wasserfontäne in die Luft schießt, ist wahrlich ein beeindruckendes Naturschauspiel. Aber mitten in einer nordrhein-westfälischen Stadt? Auf einem Kreisverkehr? Was jetzt vielleicht für viele erst einmal klingt, als hätten sie sich verlesen, soll in Monheim am Rhein Realität werden. Als Kunstprojekt, das ganz sicher ein Blickfang wäre. Ob der Geysir aber tatsächlich wie geplant gebaut werden kann, steht derzeit noch nicht ganz fest. Die endgültige Entscheidung soll nach den Sommerferien fallen. Doch von Anfang an:

Entstehen soll der Monheimer Geysir auf der Kreisverkehrinsel an der Krischerstraße und Kapellenstraße ganz in der Nähe des Rheins, das Konzept stammt von dem in Düsseldorf lebenden Künstler Thomas Stricker. Eine Art isländische Vulkanlandschaft stellt der Künstler sich vor, mehr als zehn Meter hoch soll zu bestimmten Zeiten, möglicherweise einmal in der Woche, das Wasser in den Himmel sprudeln.

Bund der Steuerzahler findet: Das ist Geldverschwendung

Im Frühling hatte sich die Politik in der Stadt am Rhein für den Bau dieses und zwei weiterer Kunstprojekte im öffentlichen Raum entschieden. „Kunst und Kreativität sind wichtige Elemente des urbanen Lebens“, heißt es dazu in der Verwaltungsvorlage. Durch Kunst könne der Stadtraum positiv geprägt und zur Lebensqualität beigetragen werden.

Ein Geysir auf einem Kreisverkehr sei dennoch über das Ziel hinausgeschossen, finden offenbar einige: Die Stadt Monheim hat für ihre Pläne ordentlich Gegenwind bekommen, nicht nur in Sozialen Netzwerken und in einem Satire-Magazin, sondern auch vom Bund der Steuerzahler.

Man habe die Stadt Monheim bislang immer für ihre Finanzpolitik gelobt, heißt es in einer Stellungnahme des Steuerzahlerbundes. Jetzt aber drohe Verschwendung. Monheim wisse scheinbar nicht, wohin mit seinem Geld. 415 000 Euro soll das Kunstprojekt kosten. Hinzu kommen rund 6000 Euro jährlich für Instandhaltung, Wasser, Strom, Technik und so fort.

Bürgermeister weist Kritik zurück: Kunst erweitert Horizonte

Kritik, die Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann so nicht stehen lassen möchte. „Es wirkt so, als hätte der Bund der Steuerzahler ein grundsätzliches Problem mit Kunst – oder mit allem, was keinen wirtschaftlichen Nutzen hat“, sagt der Verwaltungschef. Schon öfter hätten herausragende Kunstprojekte in der Kritik des Vereins gestanden. „Kunst und Kultur müssen kein Geld einbringen, sondern Horizonte erweitern. Der vom Steuerzahlerbund geforderte Umgang mit öffentlichem Geld würde letztlich zu einer geistigen Verarmung führen.“