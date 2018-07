Vier Monaten wusste niemand, wer der Jogger ist, der nach einem Sturz in Berlin ins Koma fiel. Seine Schlüssel haben nun nach langer Suche den entscheidenenden Hinweis gebracht.

Berlin. Er ist der Mann, den niemand vermisste. Vier Monate lang. Am Donnerstag wiesen seine beiden Schlüssel endlich die Spur zur Identität des Joggers, der seit einem unglücklichen Sturz am 13. März in Berlin im Koma liegt: Er ist 74, Deutscher mit iranischen Wurzeln und lebt mitten in Berlin. Nun ist die Freude nach der monatelangen Suchaktion groß - aber es bleiben auch Fragen. Kann eine Großstadt so anonym sein, dass ein Mensch nicht irgendwo fehlt? Monatelang?

25-Jähriger erkennt die Schlüssel auf der Internetseite wieder

Ein Anruf aus Berlin-Wilmersdorf, Donnerstag gegen 11.30 Uhr: Ein 25-Jähriger Mann hat auf der Internetseite einer Zeitung die Schlüssel des Joggers wiedererkannt. Seit Wochen sucht die Polizei mit Hilfe dieser Fotos nach irgendeinem Hinweis auf seinen Besitzer. Der Anrufer sagt, dass er diese Schlüssel auch habe. Er nennt seine Adresse.

Uwe Dziuba, Hauptkommissar in der Vermisstenstelle der Polizei, fährt sofort hin. Ein unscheinbarer 1960er-Jahre-Bau, sechs Stockwerke. «Dann bin ich adrenalinmäßig richtig hochgefahren, als sich der Schlüssel unten in der Haustür drehen ließ», beschreibt er diesen Moment. «Wir sind rein und haben uns erstmal die Briefkästen angeguckt. Drei waren voll und quollen wirklich über», berichtet Dziuba weiter. «Wir sind zur Dienststelle zurückgefahren und haben die Namen der Bewohner recherchiert. Einer passte vom Alter her und gehörte zu einem der vollen Briefkästen.»

Dann erst schloss Dziuba die Wohnung auf und ahnte, dass er richtig ist. «Da standen die Winterschuhe, da hing die Winterjacke.» Er fand Ausweis und die Krankenkassenkarte. Das Rätsel um die Identität war endlich gelöst. Der 74-jährige Mann habe offensichtlich ganz alleine in Berlin gelebt, sagt der Hauptkommissar. «Wir haben dann auch Leute im Haus befragt, die kannten ihn aber auch nicht. Es ist wohl eher etwas anonym in dem Haus zugegangen.»

Dass Menschen bewusstlos und ohne Papiere gefunden werden, kommt in Berlin öfter vor. Dass sie nicht wieder zu sich kommen und noch dazu niemand nach ihnen fragt - das ist selbst für Deutschlands größte Stadt mehr als ungewöhnlich. Für die Experten von der Vermisstenstelle in der Hauptstadt war das komplett neu. Irgendetwas findet sich sonst immer. Und auch in der langen Geschichte der Berliner Charité, die seit Mitte März einen unbekannten Patienten auf der Intensivstation pflegt und die Kosten dafür trägt, hatte es so einen Fall noch nicht gegeben.