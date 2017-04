Bergungsarbeiten noch im Gang.

Acapulco. Beim Zusammenstoß eines Tanklasters mit einem Reisebus sind am Donnerstag in Mexiko mindestens 20 Menschen getötet worden. Wie der Zivilschutz im südlichen Bundesstaat Guerrero mitteilte, gab es außerdem neun Verletzte. Das Unglück ereignete sich am Morgen in der Nähe der Grenze zwischen Guerrero und dem Bundesstaat Michoacán. Marco César Mayares vom Zivilschutz Guerrero sagte, bislang seien 20 Tote bestätigt. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten seien aber noch im Gange. bt/lan AFP