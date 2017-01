Wetter in NRW Meteorologen warnen vor Blitzeis in Nordrhein-Westfalen

Essen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefährlichem Glatteis auf den Straßen in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens. Vor allem am Niederrhein und im westlichen Münsterland sollten die Menschen die Autos wenn möglich stehen lassen.

«Bleiben Sie im Haus», riet der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen. Die Warnung gilt zunächst bis 14.00 Uhr. In dieser Zeit sei mit Sprühregen zu rechnen, der die Straßen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eisglatt mache. Die Glättegefahr bleibe voraussichtlich bis Sonntagmorgen bestehen. Dann entspanne sich die Lage vor allem in den Tieflagen.

«Wenn Wasser mit Temperaturen um null Grad auf die Straßen fällt, wird es schlagartig glatt», erklärte Meteorologe Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst in Essen. Das Problem seien die Bodentemperaturen von -2 bis -3 Grad, das führe leicht zu spiegelglatten Straßen.

Die Autofahrer am Niederrhein seien jedoch sehr vorsichtig, berichtete die Polizei. Bis zum Mittag gab es bis auf wenige kleine Unfälle mit Blechschäden keine Vorkommnisse im Straßenverkehr. Es seien auch verhältnismäßig wenige Autos auf den Straßen, sagte ein Sprecher. dpa