Straßburg (dpa) - Die Sicherungsverwahrung in Deutschland ist heute erneut Gegenstand eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die Straßburger Richter müssen klären, welche Anforderungen psychiatrische Gutachten in diesem Zusammenhang erfüllen müssen.

Geklagt hat ein Mann, der 1998 zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden war, weil er seiner Ex-Freundin in den Hals gestochen hatte. Eine Entscheidung über eine Sicherungsverwahrung des Berliners verzögerte sich nach dem Ende seiner Haft, so dass er entlassen werden musste. In Freiheit fand der Mann eine Wohnung, einen Job sowie eine Therapeutin und beging keine weiteren Straftaten.

Ein knappes Jahr später kam er dennoch in Sicherungsverwahrung. In Straßburg trägt der Mann nun vor, dass dem zu alte Gutachten zugrunde lagen. Die Gerichte hätten seine Zeit in Freiheit nicht ausreichend berücksichtigt. (Beschwerde-Nr. 45953/10)