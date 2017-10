Köln. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen mögen ihre Nachbarn – jedenfalls meistens. Und sie packen vielfach gern mit an, wenn nebenan etwas zu tun ist. Laut einer am Montag veröffentlichten Studie des WDR gaben 90 Prozent der Befragten an, mit ihrer Nachbarschaft „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ zu sein – bei den Wohneigentümern waren es sogar 97 Prozent. Zudem sind Nachbarn in NRW insgesamt sehr hilfsbereit: Zwei Drittel gießen im Urlaub bei den Nachbarn die Blumen oder schauen nach der Wohnung. lnw

Neuss. Vier Tage nach den Schüssen auf eine Frau in Neuss ist der mutmaßliche Täter gefasst. Der 47 Jahre alte Mann sei am Sonntag am Flughafen Charleroi in Belgien bei der Einreisekontrolle festgenommen worden. Der Gesuchte war auf der Rückreise aus der Türkei. Er soll am vergangenen Mittwoch auf offener Straße eine 25 Jahre alte Frau gezielt angeschossen haben. Die Frau kam stationär ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich; das Motiv liegt nach Ermittlerangaben vermutlich im familiären Bereich. lnw

Warstein. Nach dem Fund eines toten Ehepaares im Sauerland soll eine Mordkommission die Hintergründe der Tat klären. Verwandte hatten am Samstag zuerst die 67-jährige Frau tot in ihrem Bett gefunden, anschließend die Leiche des Mannes in einer Werkstatt im 15 Kilometer entfernten Warstein. Nach den ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der 69-Jährige seine Frau erwürgt hat. Kurz darauf soll er sich selbst das Leben genommen haben. Die Hintergründe sind noch offen. Die Ermittler gehen von einem Ehestreit aus. lnw