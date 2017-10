Köln. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen mögen ihre Nachbarn – jedenfalls meistens. Und sie packen vielfach gern mit an, wenn nebenan etwas zu tun ist. Laut einer am Montag veröffentlichten Studie des WDR gaben 90 Prozent der Befragten an, mit ihrer Nachbarschaft „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ zu sein – bei den Wohneigentümern waren es sogar 97 Prozent. Zudem sind Nachbarn in NRW insgesamt sehr hilfsbereit: Zwei Drittel gießen im Urlaub bei den Nachbarn die Blumen oder schauen nach der Wohnung. dpa