Essen. Die A40 war am Montagmorgen in Richtung Dortmund zwischen Dortmund-Kley und Anschluss B1 wegen eines Unfalls teilweise gesperrt. Bis in den Vormittag staute sich der Verkehr kilometerlang. Das meldete der WDR.

In Richtung Duisburg zwischen Dreieck Bochum-West und Dreieck Essen-Ost Stau gab es ebenfalls mehrere Unfälle. Der Verkehr staut sich auch hier über viele Kilometern. red