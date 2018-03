Die Landesregierung verschiebt die Gewichte im Wohnungsbau. Das geht auf Kosten der Sozialwohnungen – wenn die Groko nicht noch einspringt.

Düsseldorf. Es war der Monat der Wohnungsbau-Initiativen: Anfang Februar stellte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) den Rahmen der Landesregierung für die öffentliche Wohnraumförderung vor. Ende Februar folgte dann die Gründung einer „Allianz für mehr Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen“. Mit im Boot: der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW), der Verband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) und der Eigentümerverband Haus & Grund.

Die Menschen bräuchten preisgünstigen Wohnraum, sagte die Ministerin anlässlich der Gründung. „Das geht nur mit mehr Mietwohnungen, mehr Eigenheimen und mehr Eigentumswohnungen. Viel hilft viel.“ Und Erik Uwe Amaya, Geschäftsführer von Haus & Grund NRW, erklärte zufrieden: „Wir begrüßen ausdrücklich die neue Wohnraumförderung, die nicht nur den Bau neuer Mietwohnungen fokussiert, sondern auch die Bildung des selbst genutzten Wohneigentums zum Ziel hat.“

Gesamtförderung sinkt auf 800 Millionen Euro jährlich

Aber letzteres Ziel geht auf Kosten des Mietwohnungsbaus. Die Gesamtsumme der öffentlichen Förderung sinkt in NRW in diesem Jahr ohnehin gegenüber den beiden Vorjahren um 300 Millionen Euro – laut Ministerium dadurch bedingt, dass es vorübergehend mehr Bundesmittel wegen der hohen Flüchtlingszahlen gegeben hatte.

Innerhalb der für die nächsten fünf Jahre geplanten Summe von jährlich 800 Millionen Euro kommt es aber zusätzlich noch zu schrittweisen Umschichtungen zugunsten der Eigentumsförderung. So sollen die 520 Millionen Euro für den Mietwohnungsbau ab 2020 auf 500 Millionen sinken, die Eigentumsförderung dagegen bis 2022 von jetzt 80 auf dann 120 Millionen wachsen.

„Dabei sind die Mittel zur Eigentumsförderung bisher gar nicht abgeflossen“, kritisiert Sven Wolf, baupolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Ohnehin gebe es im ländlichen Bereich einen Überhang an Eigenheimen. Die von der „Allianz für mehr Wohnungsbau“ angestrebte Stärkung von Wohnungsbeständen auch außerhalb der Ballungszentren hält er für den falschen Weg.

Auch die Grünen sehen in der Schaffung bezahlbarer Mietwohnungen in den Ballungszentren das drängendste Problem. „Eine Ideologie, die aufs Eigenheim setzt, ist überholt“, sagt der Fraktionsvorsitzende und baupolitische Sprecher Arndt Klocke. „2016 haben wir es durch die Stärkung der Förderung geschafft, dass in NRW mehr preisgebundene Wohnungen gebaut wurden als aus der Zweckbindung herausfielen. Diese Arbeit muss Schwarz-Gelb fortsetzen.“

In einer Expertenanhörung zu Anträgen von SPD und Grünen äußerte sich Ende Februar auch der Mieterbund NRW kritisch zur neuen Ausrichtung der Landesregierung. Angesichts eines Bedarfs in NRW von jährlich 80 000 Wohnungen sei die Reduzierung des Fördervolumens nicht nachvollziehbar. Und: „Die Eigentumsförderung darf nicht zu Lasten des Mietwohnungsbaus gehen.“