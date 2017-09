Jährlich fallen fast 16.000 Tonnen Abfall an den Straßenrändern in NRW an - das meiste an Autobahnen. Die Entsorgung kostet Millionen.

Wuppertal. Es ist für Vielfahrer ein alltägliches Bild, das sich am Parkplatz Holtkamp an der A 46 nahe Wuppertal Oberbarmen bietet. Leere Getränkedosen, Chipstüten und benutzte Damenhygieneartikel liegen auf dem Gehweg und im Gebüsch verstreut. Wer sich während einer Autofahrt an einem Rasthof entlang der Autobahn ausruhen will, braucht bisweilen starke Nerven. Insbesondere in der Ferienzeit sammelt sich viel Müll an den Straßen in Nordrhein-Westfalen an. Und das, obwohl Straßen.NRW als Betreiber regelmäßig für die Reinigung sorgt. Die Straßenmeistereien haben jährlich mit Unmengen zu kämpfen: Rund 6000 Tonnen werden illegal entsorgt.

„An den Autobahnen ist das Problem fast am größten“, erklärt Gerd Dahmen von Straßen.NRW. Im Sommer häufen sich an den Straßenrändern und Parkplätzen Getränkedosen oder Plastikbecher. Rund 16 000 Tonnen Hausmüll fallen im Durchschnitt jährlich an den vom Landesbetrieb betreuten Strecken (Bundes- und Landstraßen sowie Autobahnen) an. „70 bis 80 Prozent der Müllmengen finden wir an den Autobahnen“, sagt Dahmen. Vor allem das Ruhrgebiet und die „Rheinschiene Süd“ rund um Köln und Bonn fallen immer wieder durch viel Abfall entlang der Straßen auf.

Besonders ärgerlich: Zehn bis 15 Prozent des Mülls auf Park- und Rastplätzen machen Fehlwürfe aus, bei denen der Unrat direkt neben den Eimern liegengeblieben ist.

Eine Wohnzimmereinrichtung innerhalb einer Woche

Jährlich sind 80 000 Personenstunden nötig, um die Abfälle einzusammeln – das entspricht 50 Vollzeitarbeitskräften. Mitarbeiter von Straßen.NRW teilen sich die Aufgabe mit Kollegen von Fremdfirmen. In unmittelbarer Nähe von Rasthofrestaurants ist der jeweilige Betreiber für die Müllentsorgung zuständig.

Entlang der Strecken sammeln sie ein- bis zweimal pro Jahr – ebenso oft findet eine Reinigung der Parkplätze statt. Die Mülleimer an Rasthöfen werden zweimal in der Woche geleert, in den Ferien häufiger. „Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben uns gelehrt, im Sommer noch eine weitere Leerung durchzuführen“, sagt Gerd Dahmen. Durch die Säuberungsmaßnahmen entstehen dem Steuerzahler Kosten von knapp sieben Millionen Euro pro Jahr.

Dabei machen Dahmens Kollegen teils abenteuerliche Funde. „Wenn Imbissbesitzer ihre Speisereste oder Fritteuseabfälle entsorgen, wird es wirklich unappetitlich.“ Der Leiter einer Straßenmeisterei hat Dahmen zufolge einmal zu Protokoll gegeben, innerhalb einer Woche genug Möbel für die vollständige Ausstattung eines Wohnzimmers am Straßenrand zu finden.