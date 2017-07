Im Juli häuten sich die Krebse und verstecken sich, bis ihre neue Schale wieder hart ist. Sie kommen dann im August aus ihren Verstecken hervor, sind hungrig und leicht zu fangen, weshalb es am Ende des Sommers Krebse en masse zu kaufen gibt. Das Krebsfest ist eine langjährige schwedische Tradition und wird am liebsten im Familienkreis und mit Freunden gefeiert. Die Schweden sitzen dann draußen an langen Tischen, alles ist mit hübschen Lampions geschmückt und natürlich werden Krebse serviert. Bereits seit 1761 würzt man die Krebse in Schweden traditionell mit Dill – das macht man so bis heute beim Kräftskiva. Doch beim Krebsfest genießt man nicht nur in geselliger Runde die mit Dill in Salzwasser gekochten Krebse, sondern singt auch gemeinsam traditionelle, schwedische Schnapslieder und trinkt eben jenen Alkohol in großen Mengen. Zu den Krebsgerichten wird meist noch Baguette, Knäckebrot, Kümmelkäse und ein kleines Buffet an traditionellen schwedischen Gerichten gereicht. Die Feiernden tragen dazu lustige Hüte und Lätzchen – natürlich bedruckt mit Krebsen.

Frankreich (Lille) – La Braderie Lille ist eine Großstadt im Norden Frankreichs. Sie wird auch die Hauptstadt von Flandern genannt und grenzt an Belgien. Schon seit dem 12. Jahrhundert findet dort am ersten Wochenende im September die sogenannte Braderie von Lille statt. Dabei handelt es sich um den größten Trödelmarkt Europas. Über den Ursprung des Namens ist man sich nicht einig. So heißt es, er stamme vom flämischen Wort "braaden", was so viel bedeutet wie "braten". Das sei so zu erklären, dass damals während der Braderie unter anderem Fleisch und Heringe angeboten wurden. Es heißt aber auch, Braderie leite sich vom spanischen Wort "barato" ab, was "billig" bedeutet.

Doch was hat die Braderie mit Meeresfrüchten zu tun? Im Norden Frankreich isst man grundsätzlich gern Moules et Frites – vor allem aber am Wochenende der Braderie. Denn das ist die kulinarische Spezialität dieses Festes. Die Köche garen am ersten Septemberwochenende Miesmuscheln mit Pommes frites in einem Sud aus Kräutern, Gewürzen und Weißwein und bieten dieses Gericht den Gästen an. Daraus ist eine Art Wettbewerb entstanden: Die teilnehmenden Restaurants sammeln die Schalen der verspeisten Muscheln und türmen sie zu einem Haufen auf. Wer am Ende der Braderie den größten Muschelberg gesammelt hat, hat gewonnen.

