Annapolis. Bei einer Schießerei in der Zeitungsredaktion der Annapolis Capital Gazette im US-Bundestaat Maryland hat es offenbar mehrere Tote gegeben. Es gebe zudem mehrere Verletzte. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Ein Reporter sagte der CBS News, dass mehrere Menschen erschossen worden seien. Der Bezirkssheriff Ron Bateman sagte dem Sender Fox News, ein Verdächtiger sei in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Capital Gazette ist eine Lokalzeitung, die zur Baltimore Sun gehört. red/dpa

#Annapolis Incident on Bestgate Rd is outside the @CityofAnnapolis, @AACOPD is agency in charge — Annapolis Police (@AnnapolisPD) 28. Juni 2018