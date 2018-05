Paris. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat im Zentrum von Paris einen Menschen getötet und mehrere verletzt. Der Mann habe auf fünf Menschen eingestochen, einer von ihnen sei seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Zwei Verletzte seien als "absoluter Notfall" ins Krankenhaus gebracht worden und die anderen zwei als "relative Notfälle". In der Folge sei der Angreifer von der Polizei getötet worden. Die Attacke ereignet sich im zweiten Arrondissement in der Nähe der Pariser Oper. In der Gegend ist wegen ihrer vielen Bars, Restaurants und Theater samstagabends viel los.

Die Pariser Staatsanwaltschaft prüft nach Angaben aus Justizkreisen, ob es Hinweise für einen Terrorverdacht gibt. Zu den Motiven des Mannes wurde zunächst nichts bekannt. Innenminister Gérard Collomb erklärte auf Twitter: «Meine ersten Gedanken gehen an die Opfer dieser abscheulichen Tat.» Er würdigte die Reaktionsfähigkeit der Polizei, die den Angreifer «neutralisiert» habe. Die Polizeipräfektur erklärte, der Angreifer sei tot. Bis zum späten Abend hatten Anti-Terror-Ermittler den Fall noch nicht übernommen.

In Paris hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt tödliche islamistische Angriffe gegeben. Seit Anfang 2015 wurden dabei mehr als 240 Menschen ermordet. Die französischen Sicherheitskräfte befinden sich daher in erhöhter Alarmbereitschaft. yb/AFP/dpa

🔴 Agression de 5 personnes dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau: une victime est décédée, deux sont blessées grièvement et deux sont blessées légèrement. L’agresseur est décédé. — Préfecture de police (@prefpolice) 12. Mai 2018





Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.

Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12. Mai 2018

1) I came out of a comedy show near Opera in central Paris and was immediately told to go back in because there was a madman with a knife. Once back inside we heard sirens and 2 gun shots. I then spoke to eyewitnesses who told me a man stabbed multilple people at random. pic.twitter.com/xvTmAv0ckb — Charles Pellegrin (@ChPilgrim) 12. Mai 2018